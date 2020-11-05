В Армении возбуждено уголовное дело против пресс-секретаря азербайджанского ФК «Карабах»

В Центральной военной прокуратуре Армении возбуждено уголовное дело против пресс-секретаря азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Нурлана Ибрагимова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе структуры, уголовное дело возбуждено по п. 1 ч. 2 ст 226 (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды гласно или с использованием средств информации) и ст. 3971 (отрицание, умаление геноцида и других преступлений против мира и безопасности человечества, их одобрение или оправдание) УК Армении.

Согласно ст. 1 “Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него”, геноцид независимо от того, совершается ли он в мирное иди военное время, является преступлением, которое нарушает нормы международного права и против которого они обязуются принимать меры предупреждения и карать за его совершение. Согласно ст. 3 той конвенции, наказуемо также прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида.

Согласно ч. 3 ст. 15 УК Армении, иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Республики Армения, подлежат уголовной ответственности по Уголовному кодексу Республики Армения, если они совершили преступления, предусмотренные международным договором Республики Армения.

С учетом вышесказанного, против пресс-секретаря азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Нурлана Ибрагимова возбуждено уголовное дело.

Напомним, что Ибрагимов сделал запись на своей странице в одной из соцсетей, в которой призвал убивать всех армян без разбора – женщин, детей, стариков. Он также оправдал факт Геноцида армян, осуществленного Турцией.