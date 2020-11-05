Иран перебрасывает дополнительные подразделения и бронетехнику к границе с Нагорным Карабахом. Как сообщает Арменпресс, иранский телеграм-канал «Azariha» опубликовал видео, на котором видно, как большая колонна бронетехники и подразделений движется к границе.

Ранее командующий сухопутными силами армии Ирана генерал Киюмарс Хейдари подчеркивал, что безопасность его народа - это красная линия для иранских вооруженных сил, а другая красная линия состоит в том, что Иран не потерпит никаких изменений в геополитике региона.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что Иран решительно отреагирует, если почувствует угрозу со стороны находящихся в зоне Нагорного Карабаха террористов.