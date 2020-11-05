Испанский депутат призывает мир предотвратить новый геноцид, проводимый Азербайджаном

Депутат Конгресса Испании Джон Иньярриту призвал международное сообщество предпринять срочные шаги для предотвращения нового геноцида, осуществляемого Азербайджаном и Турцией в Арцахе.

Как передает «Арменпресс», об этом Иньярриту заявил в своем видеообращении, сделанном в Степанакерте.

“Сейчас мы находимся напротив госпиталя в Степанакерте. На этой неделе он был мишенью, мишенью были и гражданские лица и инфраструктуры. Международное сообщество должно предпринять срочные шаги, чтобы предотвратить новый геноцид, осуществляемый Азербайджаном”, - отметил Иньярриту.

Ранним утром 27 сентября на линии соприкосновения с Арцахом Азербайджан начал широкомасштабные боевые действия с привлечением турецких наемников. Обстрелам подвергаются мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт, и город-крепость Шуши, города Мартуни, Мартакерт, в результате чего в разных районах Республики Арцах гибнут мирные жители.