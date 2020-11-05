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Испанский депутат призывает мир предотвратить новый геноцид, проводимый Азербайджаном

Испанский депутат призывает мир предотвратить новый геноцид, проводимый Азербайджаном

Депутат Конгресса Испании Джон Иньярриту призвал международное сообщество предпринять срочные шаги для предотвращения нового геноцида, осуществляемого Азербайджаном и Турцией в Арцахе.

Как передает «Арменпресс», об этом Иньярриту заявил в своем видеообращении, сделанном в Степанакерте.

“Сейчас мы находимся напротив госпиталя в Степанакерте. На этой неделе он был мишенью, мишенью были и гражданские лица и инфраструктуры. Международное сообщество должно предпринять срочные шаги, чтобы предотвратить новый геноцид, осуществляемый Азербайджаном”, - отметил Иньярриту.

Ранним утром 27 сентября на линии соприкосновения с Арцахом Азербайджан начал широкомасштабные боевые действия с привлечением турецких наемников. Обстрелам подвергаются мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт, и город-крепость Шуши, города Мартуни, Мартакерт, в результате чего в разных районах Республики Арцах гибнут мирные жители.


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