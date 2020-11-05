В результате агрессии Азербайджана в Арцахе нарушено право на образование около 33 000 учащихся

Согласно решению стран-членов ЮНЕСКО, ежегодно в первый четверг ноября отмечается Международный день борьбы с насилием и терроризмом в школах.

На пресс-конференции в конференц-зале «Арменпресс» заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян отметила, что сегодня, помимо разговоров о борьбе с насилием в школе, необходимо осознать, какое насилие применяется в отношении детей Арцаха в результате агрессии Азербайджана.

“Мы видим, что агрессия, развязанная Азербайджаном, нарушает право на образование около 33 000 человек. У них нет возможности реализовать свое право на образование в детских садах, школах, колледжах и университетах. К тому же разрушена значительная часть учебных заведений Арцаха. По последним данным, сильно пострадали около 61 школы и 10 детских садов. Инфраструктура, которая дает возможность восстановить право на образование, нуждается в восстановлении”, - сказала замминистра.

Учащиеся приграничных общин Республики Армения также становятся объектами нарушения права на образование, и в этом смысле - объектами насилия. С первого же дня начала боевых действий в целях безопасности обучение детей в приграничных населенных пунктах проводилось дистанционно. Около 10 000 студентов с 28 сентября не имеют возможности посещать учебные заведения. “Кроме того, были и случаи нападений на школы в Армении, особенно в Гегаркуникской области. Мы видим постоянные нападения, насилие. Когда мы говорим о насилии в отношении детей, очень важно осознавать, что состояние войны серьезно угрожает их правам. Это продолжающееся насилие, наряду с нарушением права на образование, создает серьезные проблемы для психического здоровья школьников. Сегодня нарушаются основные права детей”, - подчеркнула Жанна Андреасян.