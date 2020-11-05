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Арест журналиста, развернувшего в Азербайджане антиправительственную деятельность, вызвал протесты

Арест журналиста, развернувшего в Азербайджане антиправительственную деятельность, вызвал протесты

Главный редактор азербайджанской телекомпании “Azel” Афган Садыгов приговорен к семи годам лишения свободы. Власти обвиняют его в изнасиловании, но Садыгов и его сторонники считают это сфабрикованным обвинением, а реальной причиной преследования -  антиправительственную деятельность журналиста. Садыгов обвинил власти в коррупции и в грабеже бюджета.

Общественность в разных регионах Азербайджана подняла большой шум, требуя освобождения Садыгова.

С первых же дней агрессии Азербайджана, направленной против Арцаха, с 27 сентября, власти Азербайджана запретили деятельность оппозиционных журналистов. Кроме того, в Азербайджане ограничен доступ к сайтам социальных сетей.

Эрмине Минасян


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