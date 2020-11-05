Глубинное брожение: Что происходит в военно-политической элите Азербайджана?

ЕРЕВАН, 5 НОЯБРЯ, АЙАСТАНИ АНРАПЕТУТЮН/АРМЕНПРЕСС. Если в июле этого года, в дни нападения на Тавушский район Армении, Турция поддерживала Азербайджан в основном на уровне заявлений, то в крупномасштабной войне, начавшейся 27 сентября, заметна многогранная вовлеченность этой страны. Уже в августе прошли совместные турецко-азербайджанские военные учения, которые хотя и были запланированы, но были продлены. В совместных учениях были задействованы как авиация, так и сухопутные войска с довольно большим составом, в том числе с участием отрядов специального назначения. Есть мнения, что турецкие военные фактически взяли под контроль азербайджанскую армию.

В интервью газете “Айастани Анрапетутюн” военный эксперт Карен Вртанесян отметил, что это не первые совместные турецко-азербайджанские военные учения - они проводились как в 2019 году, так и ранее. «В совместных турецко-азербайджанских военных учениях не было ничего экстраординарного, это были запланированные военные учения, но речь шла о разработке новых проблем и новых сценариев в ходе этих учений», - сказал он. Что касается целей июльских боев, то военный эксперт ответил, что, возможно, была цель проверить реакцию международного сообщества, а также наших союзников. «Выводы однозначно сделаны», - подчеркнул Карен Вртанесян.

По данным сайта «Разм Инфо», согласно отчету Совета экспортеров Турции, в сентябре 2020 г. Азербайджан возглавил экспорт оборонной и авиационной промышленности Турции. В сентябре Турция продала Азербайджану продукцию на 77 миллионов 167 тысяч. долларов, а уже в октябре - 101 млн 209 тыс. долларов. Стоит отметить, что в августе эта сумма составила 36 миллионов, а в июле - всего 278 тысяч долларов.

Азербайджанская армия тесно связана с Турцией, особенно офицерский состав. Все они проходят обучение в Турции, и, по мнению собеседника газеты, религиозный фактор в азербайджанской армии очень слаб. По словам Карена Вртанесяна, периодически появляющиеся в СМИ сигналы о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и азербайджанское военно-политическое руководство потеряли контроль, на первый взгляд не заметны, а если и есть какое-то брожение, то, по всей видимости, они очень глубинные.

Чтобы не запутаться в подобных информационных потоках, эксперт придает большое значение наполнению армянского информационно-медийного поля актуальной информацией, иначе пробел заполнится генерируемыми врагом сведениями и сплетнями. «В кризисных ситуациях – будь то войны, массовые беспорядки, эпидемии, природные и техногенные катастрофы и т. д., спрос на информацию среди людей резко возрастает. «Если они не находят нужного объема и качества информации, они начинают искать ее в других источниках», - сказал он.

Лусине МХИТАРЯН