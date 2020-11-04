Adidas прекратил сотрудничество с азербайджанским футбольным клубом «Карабах»

Немецкая фирма Adidas направила азербайджанскому клубу «Карабах» письмо о прекращении сотрудничества в одностороннем порядке. Как передает Арменпресс, копия документа имеется в распоряжении «Чемпионата».

Ранее стало известно, что УЕФА начал расследование в отношении главы пресс-службы клуба Нурлана Ибрагимова. Он на своей странице в соцсетях опубликовал призывы к убийству армян всех возрастов. Сегодня было объявлено, что сотрудника «Карабаха» отстранили от футбола. В публикациях Ибрагимова усмотрели расистское поведение и нарушение базовых правил поведения.