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Adidas прекратил сотрудничество с азербайджанским футбольным клубом «Карабах»

Adidas прекратил сотрудничество с азербайджанским футбольным клубом «Карабах»

Немецкая фирма Adidas направила азербайджанскому клубу «Карабах» письмо о прекращении сотрудничества в одностороннем порядке. Как передает Арменпресс, копия документа имеется в распоряжении «Чемпионата».

Ранее стало известно, что УЕФА начал расследование в отношении главы пресс-службы клуба Нурлана Ибрагимова. Он на своей странице в соцсетях опубликовал призывы к убийству армян всех возрастов. Сегодня было объявлено, что сотрудника «Карабаха» отстранили от футбола. В публикациях Ибрагимова усмотрели расистское поведение и нарушение базовых правил поведения.


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