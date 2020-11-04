Азербайджанец сообщил о плохом отношении к членам семей погибших

Азербайджанский пользователь Facebook Шахин Юсубов сообщил о плохом обращении в стране с семьями погибших в войне против Арцаха, в частности отметив, что к членам семей погибших не проявляют соответствующего отношения и не уважают их горе.

Он привел один случай. Мать его друга из Ясамала, Исламова Элвина Эльчиноглу, погибшего во время войны, почувствовала себя плохо самочувствие, вызвали скорую помощь. “Прождав 2-3 часа, потому что все машины частной клиники были заняты, мы обратились в Центральную поликлинику. Мы объяснили ситуацию оператору, который ответил на звонок. Вместо выражения соболезнования, он сразу потребовал 100 манатов. Неужели, семья, которая не может заплатить, члены которой впятером живут в одной комнатке, должна умереть?”, - записал Шахин Юсубов.

На протяжении всех военных действий, развязанных Азербайджаном, азербайджанская сторона не разглашала никакой информации о количестве жертв. По данным, опубликованным армянской стороной, в азербайджанской армии 7 155 погибших.