Армяне Нагорного Карабаха борются также за безопасность Европы: Президент Республики Армения

ЕРЕВАН, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Армении Армен Саргсян встретился с представителями армянской диаспоры, зарубежными политиками и общественными деятелями, представителями авторитетных международных СМИ. Как передает «Арменпресс», отдел по связям с общественностью аппарата президента РА сообщает, что они находятся в Армении по инициативе Всеобщего армянского благотворительного союза (AGBU) и посетят Арцах.

В ходе встречи президента спросили о военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха при поддержке Турции, роли международного сообщества в урегулировании конфликта и поддержке диаспоры.

Отвечая на вопрос европейского журналиста о начале войны, президент Саргсян подчеркнул, что войну начал Азербайджан. «Не армяне начали эту войну, они не начали обстреливать населенные пункты. И доказывать это не нужно, потому что у армян нет причин начинать войну. Как вы можете построить школу, больницу, дорогу, церковь, а затем начать войну? Это не логично. Очевидно, что Азербайджан с Турцией начали войну».

Президент подчеркнул, что заявления Азербайджана о том, что они освобождают свои территории, на самом деле являются еще одной международно признанной формой того, что называется «этнической чисткой», поскольку они стремятся захватить территорию, уничтожая этнических армян, которые жили там тысячи лет. «Сейчас они разрушают школы, больницы, совершают бесчеловечные действия, уничтожают человеческие жизни - стариков, детей, молодых людей», - сказал он.

Касаясь участия Турции, президент Саргсян отметил, что Турция оказывает полную военно-политическую поддержку Азербайджану, ссылаясь на ряд факторов, включая этническое братство и защиту международной инфраструктуры. В то время как на самом деле цель Турции - утвердиться в регионе, управлять той же международной инфраструктурой. «Подходя так близко к Турции, Азербайджан частично теряет свой суверенитет. Все больше и больше фактов о том, что решения в Баку принимаются по совету Турции».

В то же время президент Армении подчеркнул, что необходимо разделять турецкий народ и турецкое правительство. «В 2007 году, когда это правительство было не таким сильным, Турция была другой страной, известный армянский журналист Грант Динк был убит перед своей редакцией в Стамбуле. Я очень хорошо помню, как в день его похорон сотни тысяч турок вышли на улицы и объявили себя Грантом Динком. Я говорю о нынешнем правительстве Турции и его политике».

Президент Саргсян подчеркнул необходимость прекращения войны. «Теперь это война не только за наше наследие, культуру, выживание, народ Нагорного Карабаха, - сказал Армен Саргсян. - Армяне Нагорного Карабаха в опредленном смысле борются и за безопасность Европы. Если мы не остановим сегодня амбиции Турции в Азербайджане, и Турция будет управлять Азербайджаном, у нас будет ситуация, когда пострадает Европа. Думаю, что, если бы не вмешательство Турции, в Армении, Арцахе и Азербайджане было бы прекращение огня. Каждый раз режим прекращения огня нарушался не с армянской стороны, а со стороны противника. Я, как президент республики, считаю, что военного решения нет».

Отвечая на вопрос, что дает ему надежду в эти тяжелые дни, Президент Саргсян особо отметил: «Когда говоришь о надежде, кажется, что ты не знаешь, что тебе делать, у тебя просто есть надежда. Я упорно тружусь каждый день, я знаю, что я делаю, я уверен, что в конце концов Арцах победит, потому что в нашем случае победа, это защита своего дома, ценностей и наследия. Тридцать лет назад, во время первой войны, многие наши международные партнеры говорили, что армяне Арцаха должны прекратить боевые действия, потому что Азербайджан имеет большую поддержку со стороны Турции. Но в 1994 году те же люди сказали мне, что у Армении самая мощная армия на Кавказе. Поэтому я не живу надеждой, но я много работаю для этой победы».

Отвечая на вопрос о роли диаспоры и ее поддержке, президент Саргсян подчеркнул, что сила Армении - это весь армянский народ. «И годы назад, и сегодня мне задают тот же вопрос: что именно привело армян к победе в начале 1990-х годов, что они имели?» У них не было большого количества оружия и энергоресурсов, но что у них было? Мой ответ: мы были вместе. И это самая мощная вещь, которую вы можете иметь. Всегда важны человеческие ценности. У вас может быть самая большая армия, больше всего денег, но если у вас нет людей, которые во что-то вместе верят, вы никогда не выиграете. Тридцать лет назад мы были друг с другом, сегодня тоже это так. Теперь мы есть друг у друга - армяне Арцаха, армяне здесь, армяне диаспоры, неважно, 8, 10 или 12 миллионов».

Президент Саргсян поблагодарил всех, кто в диаспоре приложил усилия для поддержки Армении и Арцаха. «Если вы хотите оказать финансовую поддержку Республике Армения и Арцаху в строительстве, а не в войне, делайте это через Всеармянский фонд «Айастан». Потенциал диаспоры намного больше. Нам нужна организация, дисциплина, целеустремленность, потому что все остальные компоненты есть. Я надеюсь, что, выиграв эту войну, защищая нашу Родину, не допустив геноцида, мы наконец поймем силу диаспоры, в которую входят друзья Армении и армян. «У нас есть поддержка настоящих друзей, которые не являются армянами, но разделяют с нами человеческие ценности, - сказал он. - В нашем случае победа в войне - это не агрессия, не оккупация чужих земель, это защита нашего, вашего дома. Помогите нам защитить нашу историю, нашу культуру, нашу веру, наше наследие».