Армяне протестуют перед лоббистской компанией BGR с требованием разорвать отношения с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В США армяне протестовали перед лоббистской компанией BGR Group, требуя разорвать связи с Азербайджаном, протестуя против сокрытия военных преступлений Азербайджана в Арцахе.

Как сообщает Арменпресс, митингующие требовали прекратить прикрытие военных преступлений против мирного населения в Арцахе и Армении обогатившейся за счет нефти диктатуры. Демонстранты подняли плакаты с надписями “BGR финансирует военные преступления”, “Остановите режим Алиева” и размахивали флагами Армении и Арцаха.

Группа BGR представляет в Вашингтоне Азербайджан, распространяя ложь, чтобы скрыть военные преступления Али против мирных жителей Армении.