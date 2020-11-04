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Армяне протестуют перед лоббистской компанией BGR с требованием разорвать отношения с Азербайджаном

Армяне протестуют перед лоббистской компанией BGR с требованием разорвать отношения с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В США армяне протестовали перед лоббистской компанией BGR Group, требуя разорвать связи с Азербайджаном, протестуя против сокрытия военных преступлений Азербайджана в Арцахе.

Как сообщает Арменпресс, митингующие требовали прекратить прикрытие военных преступлений против мирного населения в Арцахе и Армении обогатившейся за счет нефти диктатуры. Демонстранты подняли плакаты с надписями “BGR финансирует военные преступления”, “Остановите режим Алиева” и размахивали флагами Армении и Арцаха.

Группа BGR представляет в Вашингтоне Азербайджан, распространяя ложь, чтобы скрыть военные преступления Али против мирных жителей Армении.

 


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