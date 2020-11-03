Россия рано или поздно обязана будет защитить Армению и Арцах: Владимир Лепехин

Бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Владимир Лепехин уверен, что Россия рано или поздно обязана будет защитить Армению и Арцах, в противном случае в ближайшем будущем России может ничего не остаться. Как сообщает «Арменпресс», об этом Владимир Лепехин написал в статье, опубликованной на сайте Rusnext.

Российский политик отметил, что карабахский конфликт перестал быть чисто локальной проблемой.

“Уже ясно, что военный конфликт в Карабахе не локальный. В регионе началась большая геополитическая игра, связанная с событиями, которые происходят сегодня в Беларуси, Украине, Молдове, в странах Центральной Азии, Грузии, и завтра они полностью проявятся на территории Российской Федерации”, - написал Лепехин. Политик упомянул и участие Турции в нагорно-карабахском конфликте, отметив, что эта страна преследует цели совершения террористической деятельности вблизи границы с Россией.

“По некоторым данным, Турция недавно начала перегруппировку ударных сил, сражающихся в Нагорном Карабахе, в “Туранскую армию”. Согласно внутреннему источнику, в составе “Туранской армии” создана специальная группа, которая специализируется на разработке новой тактики ведения боевых действий на северном направлении. Ее основная цель на данном этапе - проведение тайных операций в непосредственной близости от границы с Россией, которые включают террористические акты, экологические катастрофы, наблюдение за перемещением войск России и войск ее стратегических союзников, включая вооруженные силы Армении, а также вербовку сторонников”, - отметил Владимир Лепехин.

Экс-депутат Госдумы, учитывая все эти обстоятельства, подчеркнул, что Россия обязана защитить Армению и Арцах, иначе опасности невозможно будет избежать.

“Заявлений президента Арцаха и премьер-министра Армении о необходимости совместных действий, направленных президенту России, вполне достаточно, чтобы от слов о необходимости примирения сторон перейти к конкретным действиям по установлению порядка в регионе”, - заключил политик.

Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Президент Франции Макрон подтвердил, что он владеет серьезными доказательствами, что эти джихадисты связаны с террористической группировкой “Исламское государство”. Фактами вовлеченности наемников владеет и Россия. Об этом сообщил источник из Министерства обороны США. Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что и Дамаск может подтвердить, что Турция из Сирии в Карабах отправила джихадистов.

Армия обороны Арцаха 30 октября и 1 ноября взяла в плен наемных террористов, которые в ходе допроса подробно рассказали о своей вербовке и перемещении из Сирии через гражданские аэропорты и на гражданских самолетах в Азербайджан. Возбуждены уголовные дела.