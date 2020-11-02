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В результате обстрела ВС Азербайджана в арцахском селе Хнушинак погиб мирный житель

В результате обстрела ВС Азербайджана в арцахском селе Хнушинак погиб мирный житель

Защитник прав человека Арцаха сообщает, что продолжительно нарушая положения международного гуманитарного права, Азербайджан обстреливает мирные населенные пункты и гражданские инфраструктуры. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена Арцаха, 1 ноября в селе Хнушинак Мартунинского района в результате азербайджанской агрессии был убит один мирный житель - 53-летний Армо Аветисян, а от взрыва снаряда в селе Араджадзор Мартакертского района был ранен 67-летний Сережа Цатрян.

На сегодняшний день по меньшей мере 46 мирных жителей были убиты и не менее 142 ранены в Арцахе азербайджанскими вооруженными силами.


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