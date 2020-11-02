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Около 90% заразившихся на отдыхе за рубежом россиян вернулись в РФ из Турции

Около 90% заразившихся на отдыхе за рубежом россиян вернулись в РФ из Турции

Порядка 90% заразившихся коронавирусом за рубежом российских граждан вернулись после отдыха из Турции. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

"После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 млн человек. В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных - больше 10 тыс. положительных (тестов на коронавирус) - 90% - это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики. Поэтому, очевидно, это необходимо обсудить и предложить определенные меры", - сказала Попова.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России сообщили, что не будут рекомендовать повторно закрыть границы страны из-за пандемии.

Турция стала одной из первых трех стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение. С 1 августа 2020 года международное сообщение началось также с Великобританией и Танзанией.


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