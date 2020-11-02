Проектом бюджета на следующий год на реализацию капитальных программ предусмотрено 215 млрд драмов

Объем капитальных затрат в Армении, предусмотренный проектом бюджета на 2021 год, превышает историческую среднюю способность страны по капитальным затратам, размер предусмотренных средств составляет 215 млрд драмов. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил министр финансов Республики Армения Атом Джанджугазян в ходе обсуждения законопроекта “О Государственном бюджете Республики Армения на 2021 год” на совместных заседаниях постоянных комиссий НС.

“В проекте бюджета на 2021 год объем средств, предусмотренных на капитальные программы, составляет 215 млрд драмов или 3,2% от прогнозируемого валового внутреннего продукта. Это превышает историческую среднюю способность нашей страны покрывать капитальные затраты. Другими словами, установлен несколько более высокий порог, чем наша средняя возможность реализовывать капитальные затраты”, - сказал министр.

В дополнение к 215 млрд драмов, конкретно предусмотренных бюджетом, в бюджете на 2021 год предусмотрено и временное решение. В отдельном приложении перечислены первоочередные расходы капитальных проектов. Это означает, что их можно будет пересматривать и перераспределять и в течение года.

Касаясь общей логики проекта бюджета, министр отметил, что они сделали определенный акцент на решении, что даже в самой неопределенной ситуации гораздо лучше иметь план, чем позволять действиям и событиям развиваться стихийно, то есть влиять на процессы до того, пока они произойдут, пытаясь им противодействовать. Эта логика легла в основу проекта бюджета.

Степень неопределенности очень высока, но даже в этом случае использовалась имеющаяся информация. Была использована лучшая современная методология, используемая для прогнозирования как макро, так и бюджетных рамок. Цель - восстановить экономический рост и увеличить его потенциал. “Нет альтернативы действиям, направленным на потенциал экономического роста, потому что с точки зрения проблем, стоящих перед страной, единственный способ достичь наилучших решений - это иметь лучшую экономику. Улучшить экономику можно не за счет разовых действий, а за счет увеличения потенциала экономического роста”, - предствил Джанджугазян.

Анна Григорян