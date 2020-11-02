В ночь с 1 на 2 ноября на линии соприкосновения велись боевые действия разной интенсивности. На некоторых направлениях передовой АО Арцаха обнаружила и уничтожила колонны Азербайджана.

В управлении по информации и связям с общественностью МО Арцаха «Арменпресс» сообщили, что противник продолжал наносить ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам. “На юго-восточном направлении противник попытался приблизить к передовой бронетехнику. Благодаря действиям, предпринятым подразделениями Армии обороны Арцаха, был сбит один вражеский танк, остальные отступили. В настоящее время оперативно-тактическая ситуация находится под контролем Армии обороны Арцаха”, - сообщили в пресс-службе Министерства обороны Арцаха.