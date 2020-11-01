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В законодательное собрание штата Огайо представлена резолюция о признании Арцаха

В законодательное собрание штата Огайо представлена резолюция о признании Арцаха

Член Палаты представителей штата Огайо Джей Тодд Смит намерен внести в законодательный орган штата резолюцию о признании самоопределения Арцаха, а также резолюцию, осуждающую развязанную Азербайджаном и Турцией агрессию против Арцаха. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сообщение Армянского национального комитета Америки, голосование по данной резолюции в законодательном собрании штата Огайо может состояться 14 ноября.

В резолюции также будет подчеркнута необходимость сотрудничества администрации США с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, правительствами Армении, Арцаха и Азербайджана для достижения прочного и мирного урегулирования конфликта.


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