Нагорный Карабах в составе Азербайджана означает Нагорный Карабах без армян: премьер Армении

Нагорный Карабах в составе Азербайджана означает Нагорный Карабах без армян и этнические чистки. В Армении считают, что в такой ситуации должна применяться формула “отделения ради спасения”, и международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.

Как сообщает Арменпресс, в ответ на вопрос о возможном признании Арменией независимости Нагорного Карабаха, Пашинян отметил: «Этот вопрос был в нашей повестке дня, он и сейчас в нашей повестке дня. Однако для нас главное не то, чтобы Республика Армения признала независимость Нагорного Карабаха, потому что Республика Армения всегда может это сделать. Важно, чтобы другие члены международного сообщества признали.

И мы думаем, что особенно сегодня этот вопрос более актуален, и учитывая нынешнюю ситуацию, учитывая гуманитарную катастрофу, в которой находится Нагорный Карабах, учитывая тот неоспоримый факт, что Нагорный Карабах в составе Азербайджана означает Нагорный Карабах без армян и этнические чистки, мы считаем, что в такой ситуации должна применяться формула “отделения ради спасения”, и международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха».