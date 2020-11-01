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Чавушоглу полетел в Баку: будет обсужден вопрос нагорно-карабахского конфликта

Чавушоглу полетел в Баку: будет обсужден вопрос нагорно-карабахского конфликта

Министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу отбыл в столицу Азербайджана Баку.

Как  передает Арменпресс, об этом глава МИД Турции написал в своем микроблоге в Twitter.

«Мы снова в Баку.  Обсудим недавние события в Нагорном Карабахе», - отметил Чавушоглу.


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