Чавушоглу полетел в Баку: будет обсужден вопрос нагорно-карабахского конфликта

Министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу отбыл в столицу Азербайджана Баку.

Как передает Арменпресс, об этом глава МИД Турции написал в своем микроблоге в Twitter.

«Мы снова в Баку. Обсудим недавние события в Нагорном Карабахе», - отметил Чавушоглу.