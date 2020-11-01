В Степанакерте прогремели взрывы. ДОПОЛНЯЕТСЯ
Утром 1 ноября в столице Арцаха Степанакерте прогремели взрывы.
Как передает корреспондент «Арменпресс», сработал сигнал воздушной тревоги. Было слышно около шести взрывов.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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