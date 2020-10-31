В Степанакерте включен сигнал воздушной тревоги: ДОПОЛНЯЕТСЯ
В Степанакерте действует сигнал воздушной тревоги. Как сообщает корреспондент Арменпресс, были слышны три-четыре взрыва.
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