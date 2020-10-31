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Папа Римский объявил двух погибших во время Геноцида армян священнослужителей мучениками 

Папа Римский объявил двух погибших во время Геноцида армян священнослужителей мучениками 

Папа Франциск объявил двух погибших во время Геноцида армян священнослужителей мучениками. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на аргентинский сайт infobae, об этом сообщила пресс-служба Ватикана.

Папа подписал указ, в котором говорится: «Божьи слуги младшие иереи Ордена Капуцинов Леонард Мелкин и Томас Салех стали мучениками в 1915 и 1917 годах из-за ненависти к вере в Турции».

Во время Геноцида армян в Турции два миссионера были арестованы, подвергнуты пыткам и убиты в городе Баабда, в 22 км от Бейрута.


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