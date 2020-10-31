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Ереван может попросить у России военную помощь: посол Республики Армения в Российской Федерации

Ереван может попросить у России военную помощь: посол Республики Армения в Российской Федерации

Обращение Еревана к России предполагает возможность военной помощи. Его объемы будут обсуждаться в ходе консультаций.

Как  передает Арменпресс, об этом  РИА Новости  сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян.

«Такая возможность есть», - сказал он, отвечая на вопрос, идет ли  речь  о военной помощи со стороны России.

«Согласно нашему межгосударственному соглашению, речь идет о проведении немедленных консультаций. Мы считаем, что угроза уже близка к нашим границам, а в некоторых случаях - на нашей территории. Вот почему мы думаем, что можем опираться на существующее двустороннее соглашение. Речь идет о консультациях по уточнению объема, вида и других вопросов, необходимых для помощи», - сказал он.

Принимая во внимание факты приближения боевых действий к границе Республики Армения и посягательств на территорию Республики Армения, премьер-министр обратился к президенту Российской Федерации с просьбой начать немедленные консультации для определения форм и размеров помощи, которую   Российская Федерация может оказать Республике Армения – для  обеспечения  своей безопасности -   на  основании союзнических отношений между Арменией и Россией, а также  ст. 2  Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.

В ответ на письмо премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна   президенту Российской Федерации Владимиру Путину начать консультации по определению видов помощи и суммы,  Российская Федерация   подтвердила приверженность союзническим обязательствам.   В заявлении МИД РФ говорится, что  согласно договору, Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если столкновения переместятся непосредственно на  территорию  Армении.

 

 

 

 


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