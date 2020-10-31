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Омбудсмены Армении и Арцаха направили приглашения диппредставительствам и международным организациям

Омбудсмены Армении и Арцаха направили приглашения диппредставительствам и международным организациям

В рамках гуманитарной миссии Защитник прав человека Армении Арман Татоян и Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян направили приглашения главам всех дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Армении, посетить Арцах. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает омбудсмен РА. 

В совместном приглашении Защитник прав человека Армении выразил готовность лично сопровождать их в Степанакерт и Шуши для организации их гуманитарной миссии на месте - вместе с Защитником прав человека Арцаха, обеспечивая их безопасность и исключительно гуманитарный характер визита в тесном сотрудничестве с компетентными органами. 

Цель приглашения - показать всем международным партнерам, представленным в Армении, зверства азербайджанских вооруженных сил против мирного населения, массовые разрушения, совершенные ими в мирных поселениях, доказательства применения запрещенного оружия и т.д.

«Этот визит  должен доказать, что международный принцип «Никто не должен выходить за красные линии и ни одно право не должно игнорироваться» - это не красивое выражение, а идея, установленная для защиты реальных людей в реальной жизни», - говорится в тексте совместного приглашения.


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