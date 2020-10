Армянская сторона изучает информацию об использовании Азербайджаном фосфорных боеприпасов. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Мы изучаем информацию использования фосфорных боеприпасов. Что касается применения Азербайджаном запрещенного оружия против гражданского населения Арцаха, особенно в Шуши, Степанакерте, Мартуни, Мартакерте, Аскеране и других населенных пунктах, и военных преступлений Баку, хочу еще раз отметить, что это должно быть в центре внимания всего мира», - сказал Ованнисян.

В интернете появилась информация о том, что вооруженные силы Азербайджана начали применять фосфорные боеприпасы. Также распространен видеоролик о применении таких боеприпасов.

The description of this video claims to show that phosphorus weapons are being used by #Azerbaijan to set fires in #Artsakh forests. pic.twitter.com/GK81EdlYBL