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Армянская сторона изучает информацию об использовании Азербайджаном фосфорных боеприпасов

Армянская сторона изучает информацию об использовании Азербайджаном фосфорных боеприпасов

Армянская сторона изучает информацию об использовании Азербайджаном фосфорных боеприпасов. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Мы изучаем информацию использования фосфорных боеприпасов. Что касается применения Азербайджаном запрещенного оружия против гражданского населения Арцаха, особенно в Шуши, Степанакерте, Мартуни, Мартакерте, Аскеране и других населенных пунктах, и военных преступлений Баку, хочу еще раз отметить, что это должно быть в центре внимания всего мира», - сказал Ованнисян. 

В интернете появилась информация о том, что вооруженные силы Азербайджана начали применять фосфорные боеприпасы. Также распространен видеоролик о применении таких боеприпасов.


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