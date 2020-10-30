Попытки Баку перенести обсуждение конфликта в НК на площадку СНГ неприемлемы: замминистра 

В Минске 29 октября состоялось очередное 33-е онлайн-заседание Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ. Как сообщает Арменпресс, в ходе заседания первый заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Рубен Саргсян ответил на формулировки о нагорно-карабахском конфликте, прозвучавшие в выступлении министра труда и социальной защиты Азербайджана Сахиля Бабаева.

“В очередной раз вынуждены напомнить, что площадка СНГ совсем не то место, где можно поднимать подобные вопросы, пытаясь навязать односторонние представления азербайджанской стороны, извращающие суть нагорно-карабахского конфликта, и используя для этого все возможные методы, включая распространение дезинформации и искаженных фактов событий. Попытки Азербайджана перевести обсуждения карабахского конфликта на другие площадки категорически неприемлемы”, - заявил Саргсян.

Отметим, что в заседании приняли участие представители государств-участников СНГ, а также заинтересованных организаций и структур.

Рубен Саргсян выразил сожаление, что мероприятие проводится в ситуации, сложившийся в результате развязанной Азербайджаном в отношении Нагорного Карабаха агрессии, осуществляемой при прямой военно-политической поддержке Турции и участии привлеченных иностранных боевиков.

“Азербайджанская сторона не только игнорирует достигнутые ранее договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях, но и продолжает провокационные боевые действия с применением всех видов современного вооружения, таргетируя населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры. Военная агрессия, осуществляемая Азербайджаном против народа Арцаха с первого же дня сопровождается многочисленными нарушениями международного гуманитарного права и военными преступлениями. Данные действия порождают необходимость полноценного обеспечения экзистенциальной безопасности народа Арцаха.

Армения последовательно поддерживает безоговорочное выполнение договоренностей о прекращении огня от 10 и 17 и 26 октября, согласованных при содействии лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Постоянно выступая с позиций, исключающих военное урегулирование конфликта, мы еще раз подчеркиваем, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ - формата имеющего международный мандат.

Призываем Азербайджан и его спонсора Турцию, отказаться от их традиционной политики саботирования усилий международного сообщества, направленных на установление контролируемого режима прекращения огня, и перекладывания вины на армянскую сторону.” - отметил в своем выступлении замминистра.

В ходе заседания был обсужден широкий круг вопросов, касающихся сферы труда и социальной защиты в рамках СНГ, таких как обеспечение занятости населения, охрана труда, государственная поддержка семьи, разработки нормативов качества жизни, и т.д.

По итогам встречи был принят ряд решений по развитию сотрудничества в области труда, занятости и социальной защиты в рамках СНГ.