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Минобороны Армении опубликовало видеоматериал обучения первой женской роты

Минобороны Армении опубликовало видеоматериал обучения первой женской роты

Министерство обороны Республики Армения опубликовало видеозапись обучения первой женской роты.

Как передает «Арменпресс», запись на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

 


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