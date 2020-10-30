Выпускники-востоковеды заплатят за обучающихся на их факультете детей военнослужащих

Обучение студентов факультета востоковедения ЕГУ, родители которых являются военнослужащими, а также призваны или добровольцы на фронте, частично или полностью будет оплачиваться выпускниками того же факультета. Инициатива принадлежит декану факультета востоковедения ЕГУ, профессору Рубену Мелконяну, который обратился к бывшим выпускникам, проживающим за рубежом. Ответ не заставил себя долго ждать, готовность поддержать студентов выразили выпускники факультета Сурен Масумян, Саркис Макарян, Артур Думанян, Артур Атабекян, Тадевос Чарчян, семья Артака Мхояна, они в основном из США и России.

“Сегодня Армения и армянское общество столкнулись со множеством проблем, мы видим различные проявления консолидации, в основе которых лежит идея поддержки армянской армии и физически, и финансово и морально. Мои выпускники, мои друзья, решили выступить с инициативой, чтобы поддержать студентов - детей наших военнослужащих на передовой, а также студентов, которые сейчас находятся на передовой. Я полон надежды, что наше государство будет уделять должное внимание семьям военнослужащих и солдат, но этой инициативой мы стремимся не только внести свой вклад в решение финансовых проблем, но и дать моральный импульс нашей героической армии, показывая, что мы поддерживаем и их и их семьи. Кроме того, это вопрос общения поколений выпускников факультета. Люди, окончившие факультет востоковедения в начале 2000-х годов, поощряют сегодняшних студентов, призывая их быть лучшими в учебе, осваивать эту важную профессию - востоковедение, чтобы служить нашей государственности в будущем”, - сказал Рубен Мелконян «Арменпресс». Мелконян представил подробности инициативы.

Он добавил, что они хотят сделать эту инициативу своим особым вызовом, чтобы и выпускники других факультетов попытались материально и морально поддерживать семьи наших военнослужащих и солдат, сражающихся на передовой.