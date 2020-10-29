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Цель Азербайджана - освободить Арцах от армян, искоренить коренной народ: Нагдалян

Цель Азербайджана - освободить Арцах от армян, искоренить коренной народ: Нагдалян

Министерство иностранных дел Республики Армения подтверждает принципиальную позицию, согласно которой существование населения Арцаха невозможно под юрисдикцией Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 29 октября заявила пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

«Заявления президента и действия вооруженных сил Азербайджана, свидетелями которых мы являемся, показывают, что цель Азербайджана - изгнать армян из Арцаха, уничтожить коренной народ Арцаха. Азербайджан хочет Арцах без этого коренного народа.

Существование населения Арцаха невозможно под юрисдикцией Азербайджана. С первого дня широкомасштабной агрессии против Арцаха действия Азербайджана сопровождаются грубыми нарушениями правил ведения войны и международного гуманитарного права, что более чем красноречиво», - сказала Нагдалян.

Нагдалян добавила, что использование кассетных ракет против мирного населения Арцаха является одним из этих военных преступлений.


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