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В Женеве 30 октября состоится встреча главы МИД Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ

В Женеве 30 октября состоится встреча главы МИД Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция, Эндрю Шеффер - США) состоится в Женеве 30 октября. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 29 октября заявила пресс-секретарь министра иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

«30 октября министр иностранных дел Зограб Мнацаканян совершит рабочий визит в Женеву, где встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - сказала Нагдалян.

Она добавила, что на данный момент проходит встреча Мнацаканяна и замминистра ИД Ирана Сейеда Аббаса Аракчи.


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