Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-10-20

ЕРЕВАН, 29 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 29 октября, курс доллара США вырос на 0.44 драмa и составил 493.15 драм. Курс евро сократился на 0.37 драмa и составил 578.32 драм. Курс российского рубля сократился на 0.10 драмa и составил 6.21 драм. Курс британского фунта вырос на 2.69 драмa и составил 641.59 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 539.86 драмa и составила 29648.32 драм. Цена серебра сократилась на 7.74 драмa и составила 379.33 драм. Цена платины сократилась на 272.94 драмa и составила 13667.13 драм.