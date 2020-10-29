Препарат для лечения COVID-19 "Фавипиравир" получил постоянную регистрацию, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

В сентябре ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусного заболевания с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее их использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах.

Недавно "Фавипиравир" включили в список жизненно важных лекарств,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В России выявили более полутора миллионов случаев COVID-19, свыше 26 тысяч человек умерли, 1,16 миллиона поправились.