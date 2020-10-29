Армянской стороне переданы тела 29 погибших армянских воинов, также возвращено 1 гражданское лицо

Азербайджан, благодаря исключительным посредническим усилиям Российской Федерации, при участии полевой команды МККК и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ передал армянской стороне тела 29 армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Шушан Степанян, отметив, что усилиями МККК в Армению возвращено и 1 гражданское лицо.

“Армянская сторона, в свою очередь, оставаясь верной договоренностям, достигнутым в рамках гуманитарного перемирия, вновь выражает готовность передать азербайджанской стороне тела азербайджанских военнослужащих, находящихся на территории Арцаха, начать процесс вывода останков со всех территорий арцахо-азербайджанского фронта, а также передачи информации о военнопленных и последующего обмена ими”, - написала Степанян.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном при поддержке Турции и наемников-террористов против Республики Арцах, уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.