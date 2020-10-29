Политика этнических чисток Азербайджана обречена на провал: МИД Республики Армения

13:15, 29 Հոկտեմբեր, 2020

Политика этнических чисток и преступлений против человечности Азербайджана обречена на провал. Она и дальше будет со стороны народа Арцаха встречать сильное сопротивление. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Армения.

Министерство иностранных дел Республики Армения напоминает, что в течение последних трех дней мирные населенные пункты Нагорного Карабаха продолжали подвергаться ракетным, артиллерийским обстрелам из орудий разного типа и авиационным бомбардировкам военно-воздушных сил Азербайджана.

С полудня 28 октября по сей миг города Степанакерт, Шуши и Мартакерт непрерывно подвергаются нападениям. Больше всего пострадали Степанакерт и Мартакерт, мирному населению нанесен огромный ущерб, разрушена гражданская инфраструктура. “В условиях эпидемии больницы и другие инфраструктуры здравоохранения подвергаются ударам. Есть много жертв и раненых.

Эти военные преступления азербайджанского режима, направленные против мирного населения совершаются при прямом вовлечении Турции и международных террористов и преследуют цель уничтожить армянский народ в Нагорном Карабахе”, - отмечено в заявлении МИД Армении.

Несмотря на призывы международного сообщества и усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Азербайджан упорно отвергает реализацию договоренностей о прекращении огня и внедрение верификационных механизмов соблюдения режима прекращения огня в зоне конфликта.

“Стремясь осуществить свое намерение совершить геноцид и избежать ответственности, Азербайджан одновременно развернул кампанию, основанную на фальсификациях и клевете, чтобы международное сообщество ввести в заблуждение.

Политика преступлений против человечества и этнических чисток Азербайджана обречена на провал и будет встречать решительное сопротивление народа Арцаха, которое будет осуществлять всеми средствами, необходимыми для самообороны.

28 октября вооруженные силы Азербайджана вновь из систем залпового огня “Смерч” наносили удары по столице Арцаха Степанакерту и по городу Шуши. Также были авиаудары по Степанакертскому родильному дому. Он разрушен. Известно, что в результате обстрела в Шуши погиб один мирный житель, двое ранены. Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян заявил, что в результате нападений на гражданские районы Степанакерта и Шуши Азербайджан есть много жертв и разрушений.

С раннего утра 29 октября Азербайджан возобновил обстрел мирных населенных пунктов Республики Арцах. Города Степанакерт, Шуши и Мартакерт обстреливаются из систем залпового огня “Смерч”.