В Армении подтверждено 2 383 новых случаев COVID-19: зарегистрировано самое большое число смертей

По состоянию на 29 октября в Армении всего подтверждено 85 034 случаев COVID-19, 53 257 выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 30 151 пациентов. За последние сутки проведено 5 027 тестов, а в общем счете 392 660.

Таким образом, подтверждено 2 383 новых случая COVID-19, выздоровели 749 пациентов.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 272 летальных исхода (увеличились на 29).

Зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 354.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян