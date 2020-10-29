МИД Арцаха осудил преднамеренный удар по медицинским учреждениям в Степанакерте

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением о преднамеренном ударе по медицинским учреждениям в Степанакерте. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

“28 октября азербайджанские вооруженные силы при поддержке Турции нанесли удары по Степанакерту и Шуши. Целью обстрела вновь стали гражданские объекты: атаке подвергся комплекс медицинских учреждений и, включая, родильный дом в Степанакерте. В результате ударов имеются жертвы среди мирного населения. Расположенный на территории комплекса Республиканский медицинский центр является крупнейшим лечебным учреждением Арцаха, в котором проходили лечение, в том числе, раненные недавно французские и российские журналисты, а также азербайджанские военнопленные.

Согласно международному гуманитарному праву, гражданские больницы, организованные для оказания помощи раненым, больным, инвалидам и роженицам, не могут ни при каких обстоятельствах быть объектом атак. Преднамеренные нападения на медицинские учреждения являются военным преступлением. Сегодняшняя атака на родильный дом Степанакерта стала очередным убедительным свидетельством вопиющего неуважения азербайджанской стороны к международному гуманитарному праву и продемонстрировала, что официальный Баку готов пойти на любые, даже самые гнусные, деяния с целью достижения своих военно-политических целей.

Преднамеренные нападения на гражданские объекты, в частности, медицинские учреждения Мартуни, Мартакерта и Степанакерта, церковь Святого Всеспасителя города Шуши, а также демонстративно жестокие убийства армянских пленных являются эпизодами в череде широкомасштабных и систематических преступлений, направленных против мирного населения Республики Арцах. Акты насилия, совершаемые Азербайджаном против народа Арцаха, не имеют никакого оправдания и заслуживают самого строгого международного осуждения с целью предотвращения их повторения в будущем.

Преднамеренный обстрел медицинского комплекса Степанакерта стал, по сути, циничным ответом азербайджанского военно-политического руководства на миротворческие усилия президентов России, Франции и США, направленные на прекращение боевых действий и деэскалацию напряженности в зоне азербайджано-карабахского конфликта.

Вновь подчерчиваем, что международное признание Республики Арцах, а также введение жестких санкций против Азербайджана и его военно-политического руководства являются оптимальным и эффективным невоенным способом положить конец совершаемым Азербайджаном преступлениям против человечности”.