Президент подписал закон о ратификации о борьбе с наемниками

Президент Армении Армен Саркисян 28 октября подписал закон о ратификации Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.