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Обстрел Азербайджаном сотрудников МЧС Арцаха является военным преступлением: омбудсмен Арцаха

Обстрел Азербайджаном сотрудников МЧС Арцаха является военным преступлением: омбудсмен Арцаха

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Гегам Григорян, Карот Багрян и Арут Апресян получили телесные повреждения в результате сегодняшнего обстрела города Шуши.
Как сообщает Арменпресс, по предварительной информации, травмы были вызваны взрывом ракеты, запущенной из РЗСО "Смерч".
Атаки на гуманитарные организации и учреждения еще раз доказывают, что Азербайджан совершает тягчайшие военные преступления, игнорируя нормы международного гуманитарного права.
Напомним, 2 октября был нанесен удар по зданию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Арцахе, в результате чего один сотрудник гуманитарной организации погиб и 6 получили ранения.


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