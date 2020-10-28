Обстрел Азербайджаном сотрудников МЧС Арцаха является военным преступлением: омбудсмен Арцаха

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Гегам Григорян, Карот Багрян и Арут Апресян получили телесные повреждения в результате сегодняшнего обстрела города Шуши.

Как сообщает Арменпресс, по предварительной информации, травмы были вызваны взрывом ракеты, запущенной из РЗСО "Смерч".

Атаки на гуманитарные организации и учреждения еще раз доказывают, что Азербайджан совершает тягчайшие военные преступления, игнорируя нормы международного гуманитарного права.

Напомним, 2 октября был нанесен удар по зданию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Арцахе, в результате чего один сотрудник гуманитарной организации погиб и 6 получили ранения.