Алиев теряет способность быть стороной договоренности: политолог

Если измерить ценность заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева за месяц агрессии против Арцаха, то окажется, что она стремится к нулю. Такое мнение в беседе с Арменпресс высказал политолог Александр Маркаров.

«Алиев - это человек, который начал военные действия после соответствующих заявлений о трех договоренностях о прекращении огня. Он теряет способность быть сторонником договоренности», - сказал политолог.

Коснувшись заявления Алиева от 28 октября о том, что он готов к переговорам с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве без каких-либо предварительных условий, но не получил приглашения, Маркаров напомнил, что Алиев также выразил готовность к переговорам в более раннем интервью ТАСС, однако выдвинул предварительные условия. При этом в этом интервью он отметил, что не получал приглашения поехать в Москву для переговоров.

«Либо это месседж о том, чтобы его пригласили его в Москву, он готов приехать и говорить, либо это еще один повод. Он пытается показать, что, несмотря на всю свою готовность, не встречает восприятия с другой стороны», - отметил Александр Маркаров.

Он добавил, что в своем заявлении от 28 октября Алиев подчеркнул, что не видит, что может предложить Армения в ходе этого переговорного процесса. «Действия Алиева говорят о его реальном образе лучше, чем его заявления, которые, возможно, направлены на внешний мир, но постепенно теряют свой вес», - заключил политолог.