Армия обороны Арцаха предпринимает необходимые шаги для нейтрализации любой угрозы народу Арцаха

Армия обороны Республики Арцах предпринимает все необходимые шаги для нейтрализации любой опасности, нависшей над народом Арцаха. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

“Армия обороны Республики Арцах неоднократно подчеркивала свою приверженность достигнутым договоренностям о прекращении огня. Однако представления азербайджанской стороны об этих договоренностях, кажется, совершенно иные. Эти договоренности они рассматривают как разрешение на удары по мирному населению и по инфраструктурам Арцаха, разрешение на истребление армян Арцаха.

Так не может быть. Армия обороны Арцаха предпринимает все необходимые шаги для нейтрализации любой опасности, нависшей над народом Арцаха”.