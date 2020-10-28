Вооруженные силы Азербайджана с усердием создают базы террористических группировок: АО Арцаха

Вооруженные силы Азербайджана с усердием создают базы террористических группировок, действия которых могут еще больше обострить и дестабилизировать ситуацию на границах Армении и Арцаха, а также представлять серьезную угрозу для всего региона. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.

“Анализируя тактику и телефонные беседы турецко-азербайджанских наемников-террористов, и сопоставляя разведывательные факты, становится очевидным, что в последние дни в результате отступления в тактических целях армянских подразделений в некоторых направлениях передовой, Вооруженные Силы Азербайджана на данных участках создают базы террористических группировок. Действия этих группировок могут еще больше обострить и дестабилизировать ситуацию на границах Армении и Арцаха, а также представлять серьезную угрозу для всего региона”, - говорится в заявлении Армии обороны Арцаха.