Из Следственного комитета в Армию поступили 180 добровольцев: 2 взвода отправились на службу
Из Следственного комитета Армении, руководствуясь призывом премьер-министра, для участия в священном деле защиты Родины, в Армию записались 180 добровольцев.
Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, сформированы четыре взвода, два из которых 28 октября во главе с председателем Следственного комитета Армении отправились на боевую службу.
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