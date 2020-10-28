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Из Следственного комитета в Армию поступили 180 добровольцев: 2 взвода отправились на службу

Из Следственного комитета в Армию поступили 180 добровольцев: 2 взвода отправились на службу

Из Следственного комитета Армении, руководствуясь призывом премьер-министра, для участия в священном деле защиты Родины,  в Армию записались 180 добровольцев.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, сформированы четыре взвода, два из которых 28 октября во главе с председателем Следственного комитета Армении отправились на боевую службу.


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