МЗ Армении призывает международное сообщество осудить Азербайджан

Министерство здравоохранения Республики Армения распространило заявление, в котором подчеркивается, что удары Азербайджана по роддому представляют военное преступление, которое нарушает право человека на медицинскую помощь. Арменпресс представляет заявление Министерства здравоохранения Армении.

“Азербайджанские вооруженные силы сегодня обстреляли Степанакерт и Шуши, на этот раз, вместе с жилыми кварталами, обстреливали даже медицинские центры. По всем писанным и неписаным нормам это военное преступление, которое нарушает право человека на медицинскую помощь.

Призываем все международные организации, международное сообщество осудить и предпринять конкретные шаги в связи с этим террористическим актом”, - говорится в заявлении МЗ Армении.

28 октября Азербайджан нанес по Шуши удары из системы залпового огня “Смерч”. По Степанакерту, столице Арцаха, также были нанесены удары с воздуха. Стало известно, что в результате ударов в Шуши погиб один мирный житель и двое получили ранения. Уполномоченный по правам человека в Арцахе Артак Бегларян позже заявил, что в результате нападений Азербайджана на гражданские районы Степанакерта и Шуши есть много жертв и разрушений. Степанакертский родильный дом стал одной из целей авиаудара, он был разрушен. Подробности уточняются.