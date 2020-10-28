Песков подчеркнул приверженность России международным обязательствам

Россия является ответственным участником всей структуры международного права, все обязательства по международным договорам остаются в силе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя принятие в первом чтении проектов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ.

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении пакет проектов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории России. Автором инициатив стал президент РФ Владимир Путин,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Все обязательства по международным договорам, естественно, остаются в силе. Россия сохраняет свою приверженность, является ответственным участником всей структуры международного права", - сказал он, отвечая на вопрос, как это скажется на взаимодействии России с институтами международного права.