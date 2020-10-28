Путин и Эрдоган не обсуждали участие Турции в переговорах по урегулированию карабахского конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе телефонного разговора президентов России и Турции, состоявшегося накануне, вопрос участия Турции в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не обсуждался.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, Песков подчеркнул, что только конфликтующие стороны могут дать согласие на участие той или иной страны в переговорах.

Песков также отметил, что, несмотря на ранее достигнутые договоренности, бои в Нагорном Карабахе все еще продолжаются, что вызывает боль и беспокойство.

По инициативе турецкой стороны президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 октября провели телефонный разговор, в ходе которого, в числе прочих вопросов, была обсуждена и ситуация в Нагорном Карабахе. “Обсуждалось развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Российская сторона выразила глубокую озабоченность продолжающимися военными действиями, а также более масштабным вовлечением террористов с Ближнего Востока”, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Владимир Путин проинформировал о контактах с руководством Азербайджана и Армении и шагах по скорейшему достижению перемирия и деэскалации кризиса.