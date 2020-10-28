Финансовые структуры готовы закрыть кредиты погибших и получивших инвалидность

Банки и кредитные организации Армении могут закрыть кредитные обязательства погибших, пропавших без вести или получивших инвалидность вследствие боевых действий, а также лиц, взаимосвязанных с ними.

На пресс-конференции в конференц-зале «Арменпресс» замминистра финансов Армении Арман Погосян отметил, что, говоря взаимосвязанное лицо, они имеют в виду супругов, совместно проживающих родителей и детей.

“В отличие от предыдущих подобных законодательных инициатив, этот отличается тем, что речь идет не только о штрафах и пенях, но и об основной сумме кредита”, - сказал Арман Погосян.

Законодательные изменения приняты, опубликованы и вступили в силу, следовательно, уже могут применяться. Арман Погосян отметил, что это возможность для банков и финансовых учреждений простить кредитные обязательства, она не может быть навязана законом, потому что это предмет гражданских отношений между двумя субъектами.

“Государство разделяет бремя невозврата кредитов с кредитными организациями банков. Стоит отметить, что банки и кредитные организации охотно используют этот инструмент для прощения крупных сумм кредитных обязательств. Мы зафиксировали это в результате наших ежедневных контактов с финансовыми учреждениями. В связи с этим, законодательные изменения были ожидаемыми. Я убежден, что они хорошо послужат своей цели”, - сказал замминистра, добавив, что в законе нет ограничений по видам кредитов.