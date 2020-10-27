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Премьер-министр Армении в 21:00 часов выступит с обращением к народу

Премьер-министр Армении в 21:00 часов выступит с обращением к народу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в 21:00 часов выступит с обращением к народу. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян.

«Премьер-министр Никол Пашинян обратится к народу в 21:00», - написала Геворгян.

Никаких других подробностей о содержании послания не сообщается.


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