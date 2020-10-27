Азербайджан по указанию Израиля поддерживает иранские сепаратистские группировки. Об этом было отмечено в ходе обсуждения в рамках телепрограммы «Аср», транслируемой иранским телеканалом «Офог».

Как сообщает Арменпресс, один из участников дискуссии ответил на вопрос ведущего о том, в достаточной ли степени иранские СМИ освещают события, происходящие в Азербайджане: «Среди журналистов в Иране сложилось что-то вроде самоцензуры, то есть иранские СМИ осторожно подходят к Азербайджану и происходящим там событиям. Эта осторожность заключается в том, что иранские СМИ опасаются, что, если события в Азербайджане будут освещаться, то Азербайджан усилит свою поддержку иранских сепаратистов».

Согласно иранскому источнику, в последние годы посредством «икорной дипломатии» Азербайджан сформировал так называемые «азербайджанские общины» в США, Европе и других странах, которые «лоббируют» Азербайджан, подкупая европейских чиновников.

В этом контексте спикер программы выразил обеспокоенность тем, что среди тюркоязычного населения Ирана сформировалась группа сепаратистов, которые поддерживают не азербайджанский народ, а находящийся под влиянием Израиля правящий режим Азербайджана.