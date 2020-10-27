ЦБ прогнозирует снижение ВВП на 7% из-за войны и темпов распространения коронавируса 

Центральный банк Армении из-за войны и быстрого распространения коронавируса пересмотрел спрогнозированное в сентябре снижение ВВП на 6,2%, прогнозируя снижение примерно на 7%. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 27 октября заявил председатель Центрального банка Мартин Галстян.

«Начатое Азербайджаном 27-го сентября 2020 года широкомасштабное военное нападение вдоль всей линии соприкосновения Республики Арцах и Азербайджана, а также ускорение темпов распространения коронавирусной эпидемии в первой половине октября формировали отрицательную среду с точки зрения развитий как предложения, так и спроса. С точки зрения экономического роста влияние указанных факторов оценивается примерно в 1%», - сказал Галстян.

Председатель ЦБ уточнил, что, другими словами, к прогнозируемому ЦБ экономическому спаду в сентябре следует прибавить 1%. Таким образом, ЦБ прогнозирует снижение примерно на 7% (ЦБ прогнозировал снижение ВВП на 6,2% в сентябре).

Галстян также сообщил, что в сентябре 2020 года была зафиксирована 0,2% дефляция против 0,2% инфляции в аналогичном периоде предыдущего года. В результате 12-месячная инфляция составила 1,4%. Вместе с этим 12-месячная базовая инфляция слегка повысилась и составила 1,3%.

Несмотря на зафиксированные в третьем квартале определенные положительные развития в мировой экономике, оценивается, что в условиях новой вспышки коронавирусной эпидемии в сентябре-октябре и обусловленной этим высокой степени неопределенности, восстановление мирового спроса и экономической активности определенным образом задержится.

В то же время на товарно-сырьевых рынках сохраняется слабая инфляционная среда. В создавшейся ситуации центральные банки основных стран-партнеров Армении продолжают осуществление стимулирующей денежно-кредитной политики. Тем не менее Совет ЦБ считает, что из внешнего сектора инфляционного воздействия на экономику Армении не будет.

В третьем квартале в Армении сохранилась низкая экономическая активность, и в сентябре, по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, был зафиксирован 7,5% спад экономической активности, который выразился, в основном, в существенном сокращении сферы услуг. Несмотря на осуществляемую стимулирующую налогово-бюджетную политику, в третьем квартале внутренний спрос был слабее, чем ожидалось, что вызвано, главным образом, более глубоким спадом частного потребления.

На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 27-го октября 2020 года, было принято решение оставить ставку рефинансирования неизменной, установив ее на уровне 4,25%.