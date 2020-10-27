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Эдуардо Эрнекян пожертвовал 3,5 млн долларов Всеармянскому фонду «Айастан»

Эдуардо Эрнекян пожертвовал 3,5 млн долларов Всеармянскому фонду «Айастан»

Аргентинский бизнесмен армянского происхождения Эдуардо Эрнекян пожертвовал 3,5 миллиона долларов Всеармянскому фонду «Айастан». Как передает Арменпресс, об этом сообщает отдел по связям с общественностью международного аэропорта «Звартноц».

Эдуардо Эрнекян, присоединившись к общенациональному сбору средств «Мы - наши границы», пожертвовал 1,2 миллиона долларов Всеармянскому фонду «Айастан». Остальные деньги будут перечислены в ближайшее время.


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