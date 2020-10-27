Эдуардо Эрнекян пожертвовал 3,5 млн долларов Всеармянскому фонду «Айастан»
17:12, 27 Октябрь, 2020
Аргентинский бизнесмен армянского происхождения Эдуардо Эрнекян пожертвовал 3,5 миллиона долларов Всеармянскому фонду «Айастан». Как передает Арменпресс, об этом сообщает отдел по связям с общественностью международного аэропорта «Звартноц».
Эдуардо Эрнекян, присоединившись к общенациональному сбору средств «Мы - наши границы», пожертвовал 1,2 миллиона долларов Всеармянскому фонду «Айастан». Остальные деньги будут перечислены в ближайшее время.
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