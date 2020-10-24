Экономика Турции стремится ко дну

Рекордная девальвация турецкой лиры в последнее время свидетельствует о глубоком и системном кризисе в экономике этой страны, который час за часом усложняет экспансионистский «аппетит» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эти проблемы не новы для Турции. По данным expert.ru, Турция на всех парах мчится к финансовой катастрофе. С начала года курс лиры к доллару рухнул уже на 30%, при этом для Турции, которая является чистым импортером, ослабление валюты больше напоминает удавку на шее, так как в этой стране просто нет необходимого объема валюты. Если в начале года резервы центробанка составляли порядка 75 миллиардов долларов, то сейчас всего 45 млрд, причем, как отмечают эксперты рейтинговых агентств, почти все это резервы коммерческих банков, а у самого регулятора не осталось уже ничего.

Отмечается, что хотя у Турции есть еще и достаточно крупные золотые запасы, тем не менее, вероятность того, что страна столкнется с еще более серьезным кризисом платежного баланса, что приведет к резким сбоям в экономической деятельности и дальнейшему ухудшению ситуации, крайне высока.

Кредитный рейтинг страны уже достаточно давно находится на «мусорном уровне», а на прошлой неделе агентство Moody’s понизило его еще - теперь Турция находится в компании не самых благополучных африканских стран. Если такая ситуация продлится достаточно долго, это будет означать банкротство.

Последний рекорд девальвации турецкой лиры (2% - до 7,77 лиры) был установлен 22 октября, когда центральный банк страны сохранил ключевую ставку недельного репо на уровне 10,25%. Более того, эта процентная ставка 24 сентября была повышена на 2%, чтобы предотвратить девальвацию местной валюты... По данным Bloomberg, только две из 27 субъектов, опрошенных этим агентством, предсказали такое поведение центробанка.

На этом фоне в Турции продолжили падать другие макроэкономические показатели. Так, профессор Армяно-Российского (Славянского) университета и председатель Института энергетической безопасности Ваге Давтян отмечает, что инфляция в Турции ускорилась до 11,7%, что намного выше базовой ставки центрального банка (8,25%). Из-за девальвации лиры национальное богатство сократилось на 16%. В то же время цены на продукты питания и безработица растут (16 процентов), а прямые иностранные инвестиции упали на 40 процентов за последние три года.

Вместе с тем, вместо того, чтобы направлять средства на решение множества внутренних проблем, Турция тратит больше на военные расходы, которые уже в 2020 году должны составить 13% бюджета, а вместе с расходами частных компаний в этой сфере - 25%. И этими расходами удовлетворяются экспансионистские устремления турецкого неоосманского президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган ничего не жалеет для обеспечения военного присутствия Турции в Сирии, Ираке, Ливии, теперь и в Арцахе. Эксперты уже считают возможной агрессию Турции против Греции. А если учесть, что из-за нахальной политики Эрдогана количество стран, вводящих запрет на ввоз турецких товаров, увеличивается, то Турция будет все больше терять свои валютные экспортные поступления, что, конечно, еще больше ускорит падение Турции на дно экономической пропасти.

Самвел Саркисян